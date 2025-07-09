Політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний в ефірі 24 Каналу розповів, що під час конференції обговорюватимуть близько п'яти тематичних кластерів. Серед них – бізнесовий та гуманітарний блоки, а також питання євроінтеграції України.

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Партнери вірять у майбутнє України.

У бізнесовому напрямі, за його словами, Україна прагне змінити підхід: замість прямого прохання про фінансову допомогу держава тепер пропонує інвесторам долучатися до відбудови країни, що створює взаємовигідні можливості.

Ні для кого не секрет, що саме відбудова приносить великі прибутки тим, хто до неї долучається. Саме тому багато країн хочуть увійти в цей процес ще на початку, навіть поки війна не завершилася – і невідомо, коли завершиться. Але вже намагаються зайти в цю сферу – і це добре,

– сказав Олег Лісний.

Він наголосив, що подібні конференції та дії демонструють: партнери України – як політичні, так і бізнесові – вірять у її майбутнє. Вони переконані, що Україна вистоїть і що участь у її відбудові стане не лише проявом підтримки, а й економічною можливістю.

Важливо! У Римі відбудеться міжнародна конференція з відбудови України. Серед учасників – прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, президент України Володимир Зеленський, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр Польщі Дональд Туск. Україна прагне змінити підхід до співпраці.

Також, за його словами, надзвичайно важливо, що на різних рівнях порушуватимуться питання євроінтеграції – особливо на тлі того, що не всі країни підтримують вступ України до ЄС. Зокрема, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно заявляє, що його країна блокує євроінтеграційний процес України, проводить референдуми та перешкоджає початку повноцінних переговорів щодо вступу.

Він додав, що через позицію Угорщини особливого значення набувають саме двосторонні консультації. Такі зустрічі є для України цінним майданчиком, де можна обговорити й спробувати вирішити багато важливих питань – зокрема й гуманітарних.