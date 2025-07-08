Про це пише 24 Канал із посиланням на розпорядження президента України.
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Хто поїде на конференцію з питань відновлення України
Згідно з розпорядженням президента, очолить українську делегацію міністерка економіки Юлія Свириденко. Це відбудеться попри чутки в телеграм-каналах та медіа про майбутні перестановки в Кабінеті міністрів.
До складу делегації України, відповідно до розпорядження, увійдуть:
- Свириденко Юлія Анатоліївна – перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки, глава делегації;
- Галущенко Герман Валерійович – міністр енергетики;
- Коваль Віталій Станіславович – міністр аграрної політики та продовольства:
- Кулеба Олексій Володимирович – віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій;
- Марченко Сергій Михайлович – міністр фінансів;
- Сибіга Андрій Іванович – міністр закордонних справ;
- Сметанін Герман Володимирович – міністр з питань стратегічних галузей промисловості;
- Стефанішина Ольга Віталіївна – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції;
- Точицький Микола Станіславович – міністр культури та стратегічних комунікацій;
- Умєров Рустем Енверович – міністр оборони;
- Федоров Михайло Альбертович – віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації.
Відомо, що Зеленський зустрінеться з президентом Італії Серджо Маттареллою в Римі 9 липня. Наступного дня, 10 липня, в столиці Італії розпочнеться Конференція з відновлення України, яку прийматиме прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні.
Крім Зеленського, на заході будуть присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери.