Про це пише 24 Канал із посиланням на розпорядження президента України.

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Хто поїде на конференцію з питань відновлення України

Згідно з розпорядженням президента, очолить українську делегацію міністерка економіки Юлія Свириденко. Це відбудеться попри чутки в телеграм-каналах та медіа про майбутні перестановки в Кабінеті міністрів.

До складу делегації України, відповідно до розпорядження, увійдуть:

Свириденко Юлія Анатоліївна – перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки, глава делегації;

Галущенко Герман Валерійович – міністр енергетики;

Коваль Віталій Станіславович – міністр аграрної політики та продовольства:

Кулеба Олексій Володимирович – віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій;

Марченко Сергій Михайлович – міністр фінансів;

Сибіга Андрій Іванович – міністр закордонних справ;

Сметанін Герман Володимирович – міністр з питань стратегічних галузей промисловості;

Стефанішина Ольга Віталіївна – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції;

Точицький Микола Станіславович – міністр культури та стратегічних комунікацій;

Умєров Рустем Енверович – міністр оборони;

Федоров Михайло Альбертович – віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації.

Відомо, що Зеленський зустрінеться з президентом Італії Серджо Маттареллою в Римі 9 липня. Наступного дня, 10 липня, в столиці Італії розпочнеться Конференція з відновлення України, яку прийматиме прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні.

Крім Зеленського, на заході будуть присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери.