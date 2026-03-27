Есть конкретные вещи, которые можем сделать – Зеленский встретился с военными на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию провел встречу с украинскими военными экспертами, которые уже более недели находятся в стране и делятся собственным опытом.

Об этом глава государства сообщил в пятницу, 27 марта.

Читайте также Зеленский прибыл на Ближний Восток

Что делают украинские эксперты на Ближнем Востоке?

Украинские военные эксперты доложили Владимиру Зеленскому о первых результатах своей работы и предоставили выводы как на операционном, так и на более широком уровне.

По словам президента, их главной задачей является выявление проблемных вопросов и определение изменений, необходимых для усиления защиты населения и инфраструктуры от иранских "Шахедов" и ракет.

Благодарен ребятам за очень оперативную и основательную работу. Есть конкретные вещи, которые можем сделать вместе с нашими партнерами,

– написал глава государства.

Зеленский отметил, что украинские эксперты уже успели существенно поделиться опытом и продемонстрировать, как в Украине защищают жизнь и критическую инфраструктуру. Он отметил, что экспертиза Украины уникальна: ее ценят партнеры, и именно поэтому есть большой интерес к украинским технологиям и опыту.

Мы готовы поддержать защиту тех, кто помогает нам отстаивать нашу независимость,

– добавил президент.

Во время встречи Зеленский обсудил с военными экспертами ключевые шаги для усиления противовоздушной защиты Саудовской Аравии, в частности относительно эффективного сбивания дронов. По итогам глава государства заверил, что Украина готова к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Визит Зеленского может обернуться соглашением