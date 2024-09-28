Удалось 100% запланированного: у Зеленского подвели итоги визита президента в США

Владимир Зеленский находился в США с официальным визитом с 22 по 27 сентября. Украинский лидер встретился с Джо Байденом, Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Президент Украины заявил, что провел за неделю в США почти три десятка встреч. Спикер Владимира Зеленского сказал в эфире телемарафона, что удалось выполнить до 100% того, что было запланировано, пишет 24 Каналу.

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Зеленский подытожил визит в США

Владимир Зеленский вечером 28 сентября поблагодарил Джо Байдена за самый большой за все время пакет поддержки на почти 8 миллиардов долларов. Он включает оружие для фронта, ПВО для наших городов, расширение тренировочной миссии F-16.

Я представил план победы, и мы договорились, что уже вскоре в Германии в формате "Рамштайн" обсудим наши шаги вместе с союзниками. Октябрь – время решений,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер заявил, что сейчас важно продолжение комплекса соглашений по безопасности – декларация G7+ по восстановлению. Она предусматривает, что более 30 стран приняли декларацию о поддержке восстановления Украины восстановления Украины. Президент отметил, что будут и двусторонние договоренности и Киев будет увеличивать количество стран.

Владимир Зеленский в очередной раз поблагодарил Соединенные Штаты и президента Байдена за это лидерство, конгресса США – за неизменную двухпартийную поддержку и желание помочь нам выиграть. Президент отметил, что Украина получила полную поддержку стратегии приближения мира – мира благодаря силе.

Как и было важно для Украины, провели встречи с обоими кандидатами в президенты США. Встреча с Камалой Харрис – все важные акценты прозвучали, почти часовой разговор. Встреча с Дональдом Трампом – это вторая наша встреча с 2019 года, и именно сейчас, когда так важно. Спасибо за внимание к деталям нашего плана победы,

– заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил всех, кто помогает останавливать российский террор и кто понимает, что только силой можно заставить Россию уважать правила и придерживаться базовых документов мира.

"Жизнь базируется на принципах и законе тогда, когда нельзя его разрушить насилием. Именно поэтому так нужно единство. Единство союзников, единство мира, чтобы остановить Россию, эту войну и гарантировать настоящий честный мир. Мир, которого Украина хочет больше, чем кто-либо в мире, и который обязательно будет", – заявил Зеленский.

Зеленский подытожил визит в США: смотрите видео

Что сказал Никифоров о визите Зеленского

Представитель Владимира Зеленского Сергей Никифиров рассказал, что президенту удалось смог передать план победы президенту США Джо Байдену, обоим кандидатам в президенты. То есть принцип двухпартийности удалось сохранить.

Была встреча с обоими кандидатами, передал им план победы, передал представителям Палаты представителей и Сената Конгресса – также представителям обеих партий. Сделали очень важную декларацию о восстановлении Украины – это как были у нас двусторонние соглашения по безопасности – это что-то похожее,

– заявил Никифоров.

Также он сказал, что первыми о разрешении на удары вглубь России узнают сами россияне.