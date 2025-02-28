Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду". К слову, самолет президента приземлился на авиабазе Joint Base Andrews.

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Программа Зеленского в США 28 февраля

Так, СМИ пишут, что программа визита начнется с утренней встречи Зеленского с сенаторами США.

Около 11:00 по Вашингтону (18:00 по Киеву) Владимир Зеленский отправится в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая начнется в Овальном кабинете. Перед встречей предусмотрены краткие заявления для СМИ.

Через два часа, то есть в 20:00 по Киеву, планируются заявления обоих президентов для СМИ и совместная пресс-конференция.

Перед тем состоится подписание так называемого "соглашения о недрах" – Двухстороннее соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

Затем президент Зеленский направится в Институт Хадсона., а вечером встретится с представителями украинского общества в Украинском доме.

Заметим, специальный представитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф назвал визит Зеленского "хорошим знаком". Политик отметил, что дела в отношении России и Украины идут "очень хорошо".