Об этом 24 каналу сказал американский политолог Рамис Юнус. По его мнению, хорошо, что Зеленский не остановился ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни в Париже, а именно в Польше.

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Потому что, по словам эксперта, после США в Европе наиболее порядочными по отношению к Украине были именно поляки.

Потому что они ближе к вам, а потому гуманитарно спасали украинцев. И они будут до конца с вами. Если кто-нибудь и станет с оружием в руках (против России – 24 канал), то это будут поляки. Потому что они на своей коже знают, что такое Россия и Советский Союз.

– считает Юнус.

Политолог добавил, что другие страны Европы "телятся" только тогда, когда что-то подгорает.

"Поэтому Украина правильно работает. Вам достаточно только США и Великобритании, чтобы выиграть войну. Поэтому, когда я говорю, что Америка помогла вам всего на 10 – 20 процентов, то посмотрите, сколько всего вы достигли", – сказал Юнус.

По его мнению, США точно пойдут с Украиной до конца, поэтому сейчас надо "разрушить" Европу, в частности Германию, и тогда мы получим все, что нужно.

Политолог заметил, что Украина получит даже авиацию и все то, о чем просил главнокомандующий ВСУ Залужный. Зеленский довел США, что ему нужно.

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Юнус подчеркнул, что ранее Зеленский ставил условие, что приедет в США, если будут какие-либо результаты.

И сейчас он приехал и получил эти результаты. И президент будет дальше давить и получать оружие. И в Европу Зеленский поедет только тогда, когда будут результаты. Поэтому хорошо, что он не уехал в Европу,

– заявил политолог.

По его словам, Зеленский мог бы поехать в Европу, если бы и Patriot, и Leopard и все остальное уже было бы в Украине. А просто ехать, чтобы повысили политический уровень европейским политикам, не нужно.

"Это пока заслужили только поляки, вот Зеленский и поехал к ним. Да, президент может полететь и в Лондон, но новый премьер Риши Сунак это еще должно заслужить. Вот американцы "шевелятся" и Зеленский приехал к ним сказать "спасибо", - подытожил Юнус.

Он добавил, что реакция Кремля заметна невооруженным глазом, но они не знают, как на это реагировать.

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