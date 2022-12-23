Про це 24 каналу сказав американський політолог Раміс Юнус. На його думку, добре, що Зеленський не зупинився ні в Брюсселі, ні в Берліні, ні в Парижі, а саме в Польщі.

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Бо, за словами експерта, після США в Європі найпоряднішими щодо України були саме поляки.

Бо вони ближче до вас, а тому гуманітарно рятували українців. І вони до кінця будуть з вами. Якщо хтось і стане зі зброєю в руках (проти Росії – 24 канал), то це будуть поляки. Бо вони на своїй шкірі знають, що таке Росія і Радянський Союз,

– вважає Юнус.

Політолог додав, що інші країни Європи "теляться" лише тоді, коли щось підгорає.

"Тому Україна правильно працює. Вам достатньо лише США та Великої Британії, щоб виграти війну. Тому, коли я кажу, що Америка допомогла вам лише на 10 – 20 відсотків, то подивіться скільки всього ви досягли", – сказав Юнус.

На його думку, США точно підуть з Україною до кінця, тому зараз треба "розрухати" Європу, зокрема Німеччину, і тоді ми отримаємо все, що потрібно.

Політолог зауважив, що Україна отримає навіть авіацію і все те, про що просив головнокомандувач ЗСУ Залужний. Зеленський довів до США, що йому потрібно.

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Юнус наголосив, що раніше Зеленський ставив умову, що приїд до США, якщо будуть якісь результати.

І зараз він приїхав і отримав ці результати. І президент буде далі тиснути і отримувати зброю. І в Європу Зеленський поїде лише тоді, коли будуть результати. Тому добре, що він не поїхав в Європу,

– заявив політолог.

За його словами, Зеленський міг би поїхати до Європи, якби і Patriot, і Leopard, і все інше вже було б в Україні. А просто їхати, аби підвищили політичний рівень європейським політикам, не потрібно.

"На це поки заслужили лише поляки, от Зеленський і поїхав до них. Так, президент може полетіти і до Лондону, але новий прем'єр Ріші Сунак це ще має заслужити. От американці "ворушаться" і Зеленський приїхав до них сказати "дякую", – підсумував Юнус.

Він додав, що реакція Кремля помітна неозброєним оком, але вони не знають, як на реагувати.

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