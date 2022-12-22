Как справедливо закончить войну и каков путь к миру: Зеленский очертил свое видение

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как видит путь к миру в нашем государстве. По его словам, принципиальна позиция отсутствия компромиссов относительно территориальной целостности.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в рамках визита в Вашингтон. 24 канал. Глава государства подчеркнул, что справедливый мир в этой войне не существует.

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Каким должен быть мир в Украине

Владимир Зеленский в ответ на вопросы журналистов ответил, что его видение мира как президента очень просто – никаких уступок суверенитетом и территориальной целостностью и возмещение Россией всех убытков.

Мне кажется, что для нас для всех мир по-разному справедлив. Для меня как президента никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, суверенитета. Это также возмещение ущерба, который нанесла российская агрессия,

– подчеркнул глава государства.

В то же время, президент отметил, что для тех, у кого война забрала близких людей, видение мира совсем другое. Владимир Зеленский привел пример родителей, лишившихся своих детей. По его словам, этих людей не интересуют возмещения – их интересует месть. Президент подчеркнул, что чем дольше будет продолжаться эта война, тем больше людей будут жить местью за унесенные жизни своих родных.

Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти изверги,

– подытожил Зеленский.

Какое видение мира в Украине у Джо Байдена

Президент США Джо Байден подчеркнул, что война может завершиться в тот же день, когда президент Путин сказал бы, что он выходит из Украины, но этого не произошло до сих пор. Поэтому необходимо, чтобы при поддержке союзников Украина добилась успехов на поле боя, чтобы обеспечить мир.

Нужно, чтобы Украина добилась успеха на поле боя. Она может добиться этого успеха с нашей помощью и от союзников. Главное, чтобы президент Зеленский, когда будет говорить с россиянами, смог добиться в этом успеха. Это же зависит от успеха на поле боя,

– подчеркнул Байден.

В рамках своего первого заграничного визита за время полномасштабного вторжения президент Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме. После этого глава государства отправится в Конгресс, где выступит перед членами обеих его палат, а затем отправится обратно в Украину.