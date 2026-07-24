Это станет чрезвычайно важным кадровым решением: вернет ли Зеленский Федорова на пост министра обороны

После кадровых перестановок в военном руководстве вопрос о новом главе Министерства обороны остается открытым. Одним из возможных сценариев называют возвращение Михаила Федорова, однако окончательного решения президент пока не принял.

Доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала объяснил, почему возвращение Федорова может стать чрезвычайно важным кадровым шагом для Владимира Зеленского. Он также рассказал, какие риски создаст назначение нового министра в преддверии возможного обострения ситуации на фронте.

Переговоры с Федоровым продолжаются

Владимир Зеленский и Михаил Федоров уже несколько дней ведут закрытые переговоры, которые, вероятно, продолжатся. Формальные препятствия для возвращения бывшего министра обороны практически исчезли, однако окончательного решения президент до сих пор не принял.

Фактически сейчас все препятствия в отношении Федорова сняты,

– отметил Городницкий.

Возвращение могло бы стать выгодным для Зеленского и с политической точки зрения, ведь позволило бы продемонстрировать обществу готовность пересмотреть неудачное кадровое решение. В то же время публичные сигналы президента пока не свидетельствуют о том, что он настроен на такой шаг.

После назначения Михаила Драпатого Зеленский назвал людей, с которыми согласовывал кандидатуры, в частности Евгения Хмару. Это прозвучало так, будто нынешний состав руководства Минобороны уже считается окончательным.

Судя по тем разговорам, которые я слышу, у президента пока нет большого желания возвращать Федорова,

– сказал политический эксперт.

Переговоры при этом не прекратились, поэтому вопрос о новом главе Министерства обороны остается открытым.

Кадровая перестройка займет время

Приход нового главнокомандующего может сопровождаться изменениями в команде и системе управления. Подобная перестройка уже происходила после увольнения Валерия Залужного, а ее последствия часть военных и политиков связывала с трудностями на фронте и потерей времени в критический период.

Нынешние изменения происходят на фоне возможного усиления российской армии. Россия может провести новую мобилизацию, а боевые действия перед зимой – активизироваться, поэтому Михаилу Драпатому придется одновременно выстраивать собственную систему управления и готовить войска к новому давлению.

Осталось не так много времени до довольно специфических событий. Я говорю о мобилизации в России и активизации фронта перед зимой. Вопрос в том, хватит ли Драпатому возможностей организовать все за такой короткий период,

– отметил Городницкий.

Похожая ситуация возникнет и в Министерстве обороны, если его возглавит человек, ранее работавший на другой должности. Чтобы разобраться в большой структуре, понять все процессы и наладить взаимодействие, понадобится значительно больше, чем несколько недель.

Логичнее было бы перед такими событиями вернуть Федорова, чтобы он продолжил заниматься этой работой и показал результат в критических условиях противодействия России,

– пояснил политический эксперт.

Такой вариант позволил бы сохранить управляемость министерства в период, когда новый главнокомандующий и без того будет проходить сложный этап перестройки военного управления.

Хмара может готовиться вместе с Федоровым

Предыдущее увольнение Федорова из-за конфликта с тогдашним главнокомандующим было несбалансированным кадровым решением. После отставки Александра Сырского президент получил возможность пересмотреть его, вернуть бывшего министра и сформировать руководство, у которого будет общее видение работы.

Это кадровое решение было абсурдным. Президент допустил ошибку, и ее нужно признать: поступил неправильно, уволил не того,

– заявил Городницкий.

Евгений Хмара сейчас является заместителем и исполняет обязанности министра, тогда как полноценного главу ведомства должна назначить Верховная Рада. Он мог бы остаться в команде, постепенно изучать работу министерства вместе с Федоровым и готовиться к возможному назначению в будущем.

Федоров получил бы возможность доказать, что положительные результаты действительно были связаны с его работой, а не просто совпали с периодом его пребывания в должности.

Никто не выгоняет тренера из команды, которая выиграла сезон. Дайте доиграть, дайте показать и подтвердить результат. Если получится – оставляйте, если нет – тогда меняйте,

– подчеркнул политический эксперт.

Если Федоров подтвердит результат, он сможет продолжить работу. Если нет, Хмара за это время разберется во всех процессах и будет готов взять на себя руководство без резкого переходного периода.

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