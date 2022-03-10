Зеленский ведет себя как Черчилль, – белорусский бизнесмен, приехавший воевать за Украину
Украина абсолютно точно одержит победу в войне с Россией. Это приведет к распаду государства-агрессора.
Между этими процессами белорусы смогут воспользоваться шансом вырваться на волю и попытаться построить собственное государство. Такое мнение в эфире 24 канала высказал белорусский бизнесмен Вадим Прокопьев.
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Украинцы – зрелое общество, – Прокопьев
По его словам, белорусам в 2020 году не хватало элемента силы. В то же время украинцы – зрелое общество. Инициатива в нем идет снизу и строит горизонтальные связи без какого-либо приказа.
Я восхищен действиями вашего руководства. Я не был большого мнения о Владимире Зеленском до этих событий. Однако он ведет себя как Уинстон Черчилль,
– подчеркнул Прокопьев.
Также он упомянул Михаила Подоляка, Алексея Арестовича, Дмитрия Кулебу, Алексея Резникова, Алексея Данилова. "Невероятно все, что вы делаете", – добавил он.
Заметим, что Вадим Прокопьев вместе с белорусскими добровольцами приехал в Украину воевать против России.
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