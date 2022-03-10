Між цими процесами білоруси зможуть скористатися шансом, вирватися на волю і спромогтись побудувати власну державу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив білоруський бізнесмен Вадим Прокоп'єв.

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Українці – зріле суспільство, – Прокоп'єв

За його словами, білорусам у 2020 році не вистачало елементу сили. Водночас українців – зріле суспільство. Ініціатива в ньому йде знизу і будує горизонтальні зв'язки без будь-якого наказу.

Я захоплений діями вашого керівництва. Я не був великої думки про Володимира Зеленського до цих подій. Однак він поводить себе як Вінстон Черчилль,

– наголосив Прокоп'єв.

Також він згадав Михайла Подоляка, Олексія Арестовича, Дмитра Кулебу, Олексія Резнікова, Олексія Данілова. "Неймовірно все, що ви робите", – додав він.

Зауважимо, що Вадим Прокоп'єв разом із білоруськими добровольцями приїхав в Україну воювати проти Росії.

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