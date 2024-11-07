Зеленский в Венгрии: в ОП объяснили, почему эта поездка – положительный сигнал

Президент Владимир Зеленский прибыл в Венгрию на Саммит Европейского политического сообщества. Это первый визит лидера Украины в Будапешт со времен полномасштабного вторжения России.

В эфире 24 Канала советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил важность этого визита.

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По его словам, у нас есть понимание, что Венгрия и Словакия занимают определенную позицию по отношению к войне, миру, интеграции Украины в НАТО и ЕС. Однако это все же европейские страны. Они заинтересованы в том, чтобы Европа повышала свои доходы, ведь от этого зависят и доходы этих стран.

Кроме того, у нас есть двусторонние отношения с Венгрией, где накопилось много проблематик, требующих решения. Так было и со Словакией, которая сейчас не противодействует евроинтеграционным намерениям Украины. Наоборот – заинтересована в том, чтобы наша страна со своим рынком была частью европейского экономического пространства. Так же с Венгрией надо разговаривать, проводить переговоры.

Более того, с президентской должностью господина Трампа глобальное политическое пространство будет переформатировано. Безусловно Орбан будет ориентироваться на это новое уже политическое пространство. Когда уже будут расставлены новые акценты, мы увидим немножко другую публичную внешнюю политическую позицию того же господина Орбана,

– отметил Михаил Подоляк.

"Почему? Россия ситуативно привлекательна для некоторых стран, потому что дает возможность на чем-то зарабатывать. Но стратегически это страна, которая приводит к фатальным последствиям. То есть коммуникация с ней приводит к фатальным региональным, глобальным или двусторонним последствиям. Все это прекрасно понимают", – добавил советник главы ОП.

Он отметил, что Орбан прагматичный человек, который заинтересован в том, чтобы Венгрия, пользуясь моментом, получила дополнительные возможности, в том числе доходов. К сожалению для нас, так делают многие страны сегодня, хоть мы бы хотели, чтобы все исходили из моральных императивов. Однако так глобальный политический процесс не работает.

Почему важен визит Зеленского

Михаил Подоляк отметил, что важен сам факт приглашения Зеленского Орбаном. Кроме того, необходимо иметь двусторонние коммуникации на уровне президент-премьер, президент-президент. Это касается и в отношении Трампа с Зеленским, так и в отношении Орбана с Зеленским. Любая такая коммуникация лишает спекулятивности.

Еще раз, глобальное политическое пространство будет перестраиваться, поэтому Венгрия на некоторые вопросы будет смотреть иначе,

– рассказал советник председателя ОП.

Именно поэтому этот визит Зеленского очень оптимистичный сигнал.