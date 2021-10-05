Зеленский ветировал закон о легализации криптовалют

Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон о легализации криптовалюты, который поддержала Верховная Рада. Причиной этого стало большое количество средств, которое необходимо выделить из госбюджета на создание нового органа для контроля обращения виртуальной валюты.

Поэтому президент предлагает внести коррективы в законопроект – передать контроль над регулированием обращения криптовалюты имеющемуся органу. Речь идет о Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Закон требует дополнительных расходов

Проект закона предлагает для контроля обращения виртуальной валюты создать новый орган. По мнению президента, это приведет к значительным расходам из государственного бюджета. Из-за этого президент воспользовался своим правом вето.

Новый орган контроля за криптовалютой, который предлагали создать авторы закона, должен был быть одним из тех, которые должны были бы следить за законностью операций, которые будут проводить с ней.

Однако Владимир Зеленский предлагает не создавать новых структур, а передать обязанности уже имеющейся.

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