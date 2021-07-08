Зеленский ветировал закон о перезагрузке ВККС и предоставил свои предложения

Президент наложил вето на закон о запуске Высшей квалификационной комиссии судей. В то же время он предоставил Раде свои замечания касательно законопроекта.

Предварительную версию законопроекта Владимиру Зеленскому направили на подпись 5 июля. Как говорится на сайте Верховной Рады, через три дня он вернул законопроект со своими предложениями.

К слову Противоречивые положения и отсутствие закона: что происходит с судебной реформой Зеленского

Вето Зеленского на закон о ВККС

Поэтому нардепы должны повторно рассмотреть законопроект, который вернул президент. Рада должна либо принять президентские правки, либо преодолеть вето. Нардепы могут сделать это, если повторно проголосуют за предыдущий вариант законопроекта 300+1 голосом.

Как отмечают эксперты, вето наложили из-за частично конкурентных между собой утверждений:

правку, дающую международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии,

правку, по которой для принятия решения о назначении члена ВККС необходимо по 2 голоса от украинских и международных экспертов.

Предостережение на этот счет высказывал и спикер парламента Дмитрий Разумков. Он предполагал, что президент ветирует законопроект.

К тому же Зеленский внес еще несколько предложений:

предусмотреть, что ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11 членов, по меньшей мере 6 из которых назначены среди судей или судей в отставке;

по запросу члена первого состава конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения можно привлекать помощников, переводчиков. Финансирование для этого можно привлечь из международной технической помощи.

Законопроект о ВККС: главное

Законопроект 3711 о восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей приняли в первом чтении еще 3 марта, второй раз за него проголосовали 30 июня. Эта законодательная инициатива фактически запускает судебную реформу в Украине.

Перед этим в документ внесли около 50 правок, две из которых стали противоречивыми.

На правке по решающему голосу для международных экспертов настаивали активисты и правозащитники. Это поможет избежать коррупционной составляющей при формировании квалификационной комиссии.

Подписание закона попытались заблокировать двумя другими законопроектами, однако эти инициативы депутаты отклонили.