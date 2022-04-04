Зеленский посетил освобожденные от оккупантов Ирпень и Стоянку

Владимир Зеленский 4 апреля посетил освобожденные от российских военных Ирпень и Стоянку.

Вместе с президентом были руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко и другие чиновники. Об этом сообщает 24 канал.

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На кадрах с места происшествия видны ужасающие последствия российской оккупации. Всего через несколько недель россияне уничтожили все то, над чем трудились украинцы. После захвата Ирпеня и Стоянки остались только разрушенный мост, заброшенные и уничтоженные автомобили, а также лом.

Местные чиновники рассказали президенту о ситуации в освобожденных населенных пунктах.

Заметим, перед тем глава государства побывал в Буче. Он призвал иностранных журналистов публиковать фотографии с места происшествия, ведь весь мир должен узнать зверства российской армии. Также Зеленский пообщался с местными жителями, которым удалось выжить.

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