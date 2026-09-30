Зеленский вместе с Драпатым и Хмарой на фронте наградил бойцов операции "Вивальди"

Президент Владимир Зеленский встретился с воинами, участвующими в операции "Вивальди". Он отметил их государственными наградами.

Об этом 30 сентября сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Зеленский наградил бойцов 66 ОМБр

Президент Украины прибыл в пункт управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго. Вместе с ним бойцов встретили министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.

Зеленский пообщался с командиром бригады непосредственно о задачах на фронте и нуждах подразделения. Также он отметил государственными наградами участвующих в операции "Вивальди" бойцов.

Встретился с воинами, выполняющими задачи на Лиманском направлении, и отметил государственными наградами. Пообщался с командиром бригады о задачах, выполняемых подразделением, и о нуждах бригады,

– отметил Зеленский.

66 ОМБр вместе с другими подразделениями в составе Третьего армейского корпуса выбили окупантов из более 125 квадратных километров украинской территории.

Спасибо за защиту нашего государства, суверенитета, территориальной целостности. Это очень важно, – подчеркнул президент.

Зеленский провел координационное совещание с командирами

Кроме того, президент встретился с командирами корпусов, бригад и батальонов. Они обсудили с военными об усилении подразделений, увеличении финансирования на дроны, упрощении закупки и пополнении личного состава.

Военные особо подчеркнули, что есть потребность в дальнобойной артиллерии. Также командиры подготовят предложения по оплате службы на передовой.

Отдельно пообщались с командирами корпусов по ситуации на фронте на востоке и юге нашей страны, развитии дроновых и антидроновых технологий и новых способах ведения войны. Также обсудили возвращение военных из СЗЧ, привлечение иностранцев, логистику,

– указал Зеленский.

Все вопросы будут обсуждены на заседании Ставки. Государство делает все, чтобы у военных было больше возможностей для защиты.