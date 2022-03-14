Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения еще на 30 дней

Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о продлении режима военного положения. В ближайшее время нардепы должны утвердить соответствующий указ президента.

В документе говорится о продлении срока действия военного положения еще на 30 дней – в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией России против Украины.

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Режим военного положения продлят до 24 апреля

Военное положение в Украине было введено 24 февраля с 5:30 и сроком на 30 суток. Народные депутаты тогда утвердили соответствующий указ президента 300 голосами. Согласно документу, режим военного положения должен завершиться 26 марта. Впрочем, после продления он будет действовать на 30 дней дольше, то есть до 24 апреля – до 5:30.

Теперь это предложение Зеленского должна утвердить Рада. При рассмотрении законопроекта перед нардепами будет докладывать Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

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