Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации
24 февраля 2022 , 12:40Читати новину українською
Источник:Верховная Рада Украины
Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предусматривающий общую мобилизацию. Нардепы планируют одобрить его сегодня.
После внесения президентом законопроект зарегистрировали. Нардепы будут рассматривать его сегодня на заседании 24 февраля.
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Пока неизвестно детали законопроекта президента. Однако нардеп от партии "Голос" Кира Рудик заявила, что Рада соберется для поддержки этого законопроекта.
Сегодня может быть еще одно голосование Верховной Рады – по полной мобилизации,
– заявила Рудик.
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