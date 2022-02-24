Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предусматривающий общую мобилизацию. Нардепы планируют одобрить его сегодня.

После внесения президентом законопроект зарегистрировали. Нардепы будут рассматривать его сегодня на заседании 24 февраля.

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Пока неизвестно детали законопроекта президента. Однако нардеп от партии "Голос" Кира Рудик заявила, что Рада соберется для поддержки этого законопроекта.

Сегодня может быть еще одно голосование Верховной Рады – по полной мобилизации,

– заявила Рудик.

Вооруженные силы Украины оказывают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.