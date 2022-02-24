Из-за атаки России на Украину Служба безопасности открыла уголовные дела. Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство по производствам.

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Производства против России в Украине

Главное следственное управление Службы безопасности Украины 24 февраля начало производства по фактам:

вторжения России на территорию северных, восточных и южных областей Украины,

нанесения авиационных и артиллерийских ударов по военным объектам и военным формированием Украины.

Россию обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность и ведение агрессивной войны.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что российская армия пытается изменить границы территории и государственной границы Украины, нарушая порядок, установленный Конституцией Украины, а также международного права.

Такие действия уже повлекли тяжкие последствия, в частности в виде гибели и ранения военных и мирных жителей, а также повреждения и разрушения объектов военной и гражданской инфраструктуры,

– добавили в ведомстве.

В то же время, там заверили, что правоохранительная система работает слаженно и скоординированно. Она фиксирует и документирует все случаи вторжения и применения Россией вооружения, а также запретных методов и способов ведения войны.

Россия напала на Украину

Утром 24 февраля государство-агрессор напало на Украину. С 5:00 начались обстрелы стратегических объектов почти во всех регионах Украины.

Верховная Рада ввела в стране военное положение. За это проголосовали 300 нардепов.

Вооруженные силы дают отпор всем атакам России. В штабе ООС рассказали, что уничтожили около 50 российских оккупантов. Также наши военные отразили нападение на Счастье. Однако, к сожалению, есть и потери – погибли около 40 защитников.

Украинцев призывают присоединяться к Силам территориальной обороны.

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