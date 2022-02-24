Через атаку Росії на Україну Служба безпеки відкрила кримінальну справу. Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у провадженні.

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Провадження проти Росії в Україні

Головне слідче управління Служби безпеки України 24 лютого розпочало провадження за фактами:

  • вторгнення Росії на територію північних, східних та південних областей України,
  • нанесення авіаційних і артилерійських ударів по військових об'єктах та військовим формуванням України.

Росію звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та веденні агресивної війни.

В Офісі генпрокурора наголосили, що російська армія намагається змінити межі території та державного кордону України, порушуючи порядок, встановлений Конституцією України, а також міжнародне право.

Такі дії вже спричинили тяжкі наслідки, зокрема у вигляді загибелі та поранення військових і мирних жителів, а також пошкодження та руйнування об'єктів військової та цивільної інфраструктури,
– додали у відомстві.

Водночас там запевнили, що правоохоронна система працює злагоджено та скоординовано. Вона фіксує та документує всі випадки вторгнення і застосування Росією озброєння, а також заборонених методів і способів ведення війни.

Росія напала на Україну