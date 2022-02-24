Відповідне звернення опублікували на сайті відомства 24 лютого. За словами речника пресслужби СБУ Артема Дехтяренка, українцям потрібно єднатися та діяти рішуче.

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Звернення СБУ

Артем Дехтяренко наголосив, що органи державної влади, силовий блок, спецпризначенці та Збройні сили України працюють на максимум. У посиленому режимі ведуть роботу представники Держприкордонслужби.

В Україні введено воєнний стан. Це – необхідний крок, заради безпеки держави та нашої перемоги,

– наголосили в СБУ.

Українців закликали не панікувати й дотримуватися чітких інструкцій з боку влади. Водночас слід читати новини лише з перевірених та офіційних джерел і не вестися на ворожу дезінформацію.

"Ситуація, в якій перебуває наша Батьківщина, вимагає від усіх нас єдності, спокою та рішучості", – додав Дехтяренко.

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Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Зеленський звернувся до громадян

Через повномасштабний напад Росії на Україну президент Володимир Зеленський вдруге за добу звернувся до громадян. Він зауважив, що захисники ведуть важкі бої з окупантами та закликав підтримати Збройні сили.

Глава держави підкреслив, що Україну атакували, але народ повинен бути сильним і об’єднаним. Відтак, кожного з бойовим досвідом закликав прийти у військкомати.

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