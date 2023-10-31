Так, глава государства предлагает расторгнуть консульское соглашение со страной-агрессором. Теперь за предложение Зеленского должны проголосовать народные избранники.

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Президент внес новый законопроект

Владимир Зеленский направил в Верховную Раду проект закона, позволяющего прекратить действие Консульской конвенции между Украиной и Россией. В частности, двусторонний документ был подписан в 1993 году.

Справка! Консульская конвенция между Украиной и Россией – это документ, регулирующего консульские отношения между нашими государствами. В частности, в конвенции содержатся положения, позволяющие консулам находиться на территории нашего государства и открывать свои консульские учреждения в Украине. Конвенция вступила в силу в 1995 году и работала около 28 лет.

Президентскую инициативу по расторжению консульского соглашения с Россией пересматривает руководство Верховной Рады. Далее предложение Зеленского должны отправить на рассмотрение комитета Верховной Рады, а затем уже вынести на всеобщее голосование в парламентский зал во время заседания парламента.

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