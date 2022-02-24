Зеленский в очередной раз обратился к украинцам: теперь так будет каждый час

Президент Украины Владимир Зеленский из-за нападения России каждый час будет обращаться к украинцам и информировать обо всех последних событиях. Глава государства заявил о создании антипутинской коалиции.

Президент заявил, что помимо атак бомбами, страна-агрессор атакует фейками. Зеленский подчеркнул, что Путин начал войну с Украиной и всем цивилизованным миром. Об этом сообщает 24 канал.

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Нужно поддерживать наших военных

Глава государства обратился к украинским военным. Президент подчеркнул, что наши защитники мужественны и несокрушимы, ведь именно они приняли на себя удар врага первыми.

Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике и делать все необходимое для поддержки наших вооруженных сил.

Президент рассказал о проведении переговоров с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, главами Польши и Литвы – Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

Мы начинаем создание антипутинской коалиции. Я уже призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина, начать масштабную военную поддержку, закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной. Совместно мы должны спасти Украину, спасти демократический мир. И мы это сделаем,

– заявил Зеленский.

Обращение Зеленского: смотрите видео

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.