Зеленский и командиры из "Азовстали" прибыли во Львов

Вечером 8 июля во Львов прибыл президент Владимир Зеленский. Вместе с ним прибыли и командиры "Азовстали", которых сегодня забрали из Турции.

Накануне в центре города собрались сотни людей, однако официальных сообщений о приезде главы государства не было из соображений безопасности. 24 Канал. Встретить президента и командиров пришли не только горожане, но и представители власти и духовенства.

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Молитва за победу во Львове

Встретить президента и командиров "Азовстали" пришли премьер-министр Денис Шмигаль, глава ПЦУ митрополит Епифаний, мэр Львова Андрей Садовый и другие представители власти и духовенства. Кроме этого, пришло немало журналистов и горожан.

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Митрополит Епифаний произнес молитву за украинское войско и победу нашего государства по случаю 500-го дня полномасштабной войны с Россией.

Молитва о победе Украины во Львове / Фото Zaxid.net

После завершения молитвы Владимир Зеленский поздравил представителей духовенства и покинул площадь перед памятником Шевченко. Вместе с ним площадь покинули и другие представители власти и духовенства.

Командиры "Азовстали" не присутствовали на молитве в центре города. Накануне они пообщались с журналистами и дальше, вероятно, встретятся с родными.

Командиры "Азовстали" во Львове / Фото РБК-Украина

Возвращение командиров "Азовстали": главное

После обороны Мариуполя, продолжавшейся 86 суток, большинство из которых в условиях полного окружения города, защитники Мариуполя выполнили приказ и сложили оружие и покинули территорию завода "Азовсталь", после чего попали в плен. Последними из завода вышли командиры, а именно:

Денис "Редис" Прокоменко – командир "Азова";

Святослав "Калина" Паламарь – его заместитель;

Сергей "Волина" Волынский – исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

Олег "Алис" Хоменко – старший офицер "Азова";

Денис Шлега – полковник Национальной гвардии Украины, командир 12-й бригады оперативного назначения.

21 сентября в рамках обмена пленными 200 воинов, включая защитников "Азовстали", вернулись домой – их обменяли на кума Путина Медведчука. Командиры отправились в Турцию, где находились до 8 июля 2023 года.

После визита в Стамбул президент Владимир Зеленский сообщил о том, что командиры возвращаются в Украину. Воины вместе с главой государства, главой ОПУ и министром внутренних дел отправились в Украину.

Возвращение легендарных командиров вызвало изрядную истерику среди россиян, а Кремль обвиним Украину и Турцию в якобы нарушении договоренностей. По словам рупора Кремля Дмитрия Пескова, командиры должны оставаться в Турции до завершения войны.

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Митрополит Епіфаній виголосив молитву за українське військо та перемогу нашої держави з нагоди 500-го дня повномасштабної війни з Росією.

Молитва за перемогу України у Львові / Фото Zaxid.net

Після завершення молитви Володимир Зеленський привітав представників духовенства і покинув площу перед памʼятником Шевченкові. Разом з ним площу покинули й інші представники влади та духовенства.

Командири "Азовсталі" не були присутні на молитві у центрі міста. Напередодні вони поспілкувалися з журналістами й далі, ймовірно, зустрінуться з рідними.

Командири "Азовсталі" у Львові / Фото РБК-Україна