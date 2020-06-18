Зеленский: Восточное партнерство полезное для Украины, если приближает страну к членству в ЕС
Владимир Зеленский заявил, что участие в Восточном партнерстве полезное, если приближает Украину к членству в Евросоюзе. Украина способна делать вклад в укрепление стабильности и безопасности в Европе.
Пользу от участия в Восточном партнерстве и вклад в безопасность Европы прокомментировал президент Владимир Зеленский во время выступления на видеоконференции лидеров Восточного партнерства, сообщает Офис Президента.
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О пользе Восточного партнерства для Украины
Восточное партнерство полезное для Украины, если приближает государство к членству в ЕС, отметил Зеленский. Однако оно не должно ограничивать амбиции стран.
Кому-то достаточно политического диалога, кому-то – стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка, а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС,
– заявил Зеленский.
Президент выразил уверенность в возможности сообща преодолеть современные вызовы, в частности последствия пандемии коронавируса, посредством сотрудничества стран.
Зеленский также поблагодарил ЕС за макроэкономическую помощь в сумме 1,2 миллиарда евро.
О вкладе Украины в стабильность и безопасность Европы
Зеленский отметил, что Украина способна вносить вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе: участвовать в миссиях, военных и безопасностных проектах ЕС.
Свидетельством этого является предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО.
По словам президента, стабильные условия безопасности, фундаментом которых является суверенитет и территориальная целостность государств, – главная предпосылка для реализации целей инициативы Восточного партнерства.
Основные цели инициативы:
- укрепление демократии;
- внедрение реформ;
- верховенство права;
- уважение к правам и свободам человека.
По моему мнению, ЕС еще не использовал в полной мере свой потенциал ради безопасности на Европейском континенте,
– добавил Зеленский.
И подчеркнул, что понимает, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. Однако нельзя позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе.
По словам президента, возникновение конфликтов на территориях партнеров вовсе не означает, что социально-экономические и проблемы безопасности не могут распространиться и на другие европейские страны.
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Что такое Восточное партнерство?Политика Европейского Союза, цель которой – укрепление отношений с восточными соседями ЕС и является продолжением восточного направления имеющейся европейской политики соседства.
Что известно о встрече лидеров Восточного партнерства
- Она проходит в формате видеоконференции.
- В ней примут участие главы государств и правительств 27 стран-членов ЕС. А также главы государств-участниц Восточного партнерства – Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины.