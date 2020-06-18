Владимир Зеленский заявил, что участие в Восточном партнерстве полезное, если приближает Украину к членству в Евросоюзе. Украина способна делать вклад в укрепление стабильности и безопасности в Европе.

Пользу от участия в Восточном партнерстве и вклад в безопасность Европы прокомментировал президент Владимир Зеленский во время выступления на видеоконференции лидеров Восточного партнерства, сообщает Офис Президента.

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О пользе Восточного партнерства для Украины

Восточное партнерство полезное для Украины, если приближает государство к членству в ЕС, отметил Зеленский. Однако оно не должно ограничивать амбиции стран.

Кому-то достаточно политического диалога, кому-то – стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка, а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС,

– заявил Зеленский.

Президент выразил уверенность в возможности сообща преодолеть современные вызовы, в частности последствия пандемии коронавируса, посредством сотрудничества стран.

Зеленский также поблагодарил ЕС за макроэкономическую помощь в сумме 1,2 миллиарда евро.

О вкладе Украины в стабильность и безопасность Европы

Зеленский отметил, что Украина способна вносить вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе: участвовать в миссиях, военных и безопасностных проектах ЕС.

Свидетельством этого является предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО.

По словам президента, стабильные условия безопасности, фундаментом которых является суверенитет и территориальная целостность государств, – главная предпосылка для реализации целей инициативы Восточного партнерства.

Основные цели инициативы:

укрепление демократии;

внедрение реформ;

верховенство права;

уважение к правам и свободам человека.

По моему мнению, ЕС еще не использовал в полной мере свой потенциал ради безопасности на Европейском континенте,

– добавил Зеленский.

И подчеркнул, что понимает, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. Однако нельзя позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе.

По словам президента, возникновение конфликтов на территориях партнеров вовсе не означает, что социально-экономические и проблемы безопасности не могут распространиться и на другие европейские страны.

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Что такое Восточное партнерство? Политика Европейского Союза, цель которой – укрепление отношений с восточными соседями ЕС и является продолжением восточного направления имеющейся европейской политики соседства.

Что известно о встрече лидеров Восточного партнерства