Зеленський: Східне партнерство корисне для України, якщо наближає державу до членства в ЄС
Володимир Зеленський заявив, що участь у Східному партнерстві корисна, якщо наближає Україну до членства в Євросоюзі. Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки в Європі.
Користь України від участі у Східному партнерстві та внесок у безпеку Європи прокоментував президент Володимир Зеленський під час виступу на відеоконференції лідерів Східного партнерства, повідомляє Офіс Президента.
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Про користь Східного партнерства для України
Східне партнерство корисне для України, якщо наближає державу до членства в ЄС, наголосив Зеленський. Однак воно не повинне обмежувати амбіції країн.
Комусь достатньо політичного діалогу, комусь – стратегічного партнерства з ЄС, хтось прагне інтеграції до спільного ринку, а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС,
– заявив Зеленський.
Президент висловив упевненість у можливості спільно подолати сучасні виклики, зокрема наслідки пандемії коронавірусу, за допомогою співпраці країн.
Зеленський також подякував ЄС за макроекономічну допомогу у сумі 1,2 мільярда євро.
Про внесок України у стабільність і безпеку Європи
Зеленський зазначив, що Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки в регіоні: брати участь у місіях, військових та безпекових проєктах ЄС.
Свідченням цього є надання Україні статусу партнера розширених можливостей НАТО.
За словами президента, стабільне безпекове середовище, фундаментом якого є суверенітет і територіальна цілісність держав, – головна передумова для реалізації цілей ініціативи Східного партнерства.
Основні цілі ініціативи:
- зміцнення демократії;
- впровадження реформ;
- верховенство права;
- повага до прав і свобод людини.
На мою думку, ЄС ще не використав повною мірою свій потенціал задля безпеки на Європейському континенті,
– додав Зеленський.
Та наголосив, що розуміє, що Східне партнерство не є інструментом для врегулювання конфліктів. Однак не можна дозволити зовнішнім гравцям надалі дестабілізувати ситуацію в регіоні.
За словами президента, виникнення конфліктів на територіях партнерів зовсім не означає, що соціально-економічні та безпекові проблеми не можуть поширитися й на інші європейські країни.
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Що таке Східне партнерство?Політика Європейського Союзу, що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами ЄС і є продовженням східного напрямку наявної Європейської політики сусідства.
Що відомо про зустріч лідерів Східного партнерства
- Вона проходить у форматі відеоконференції.
- У ній візьмуть участь глави держав і урядів 27 країн-членів ЄС. А також глави держав-учасниць Східного партнерства – Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдова та України.