Володимир Зеленський заявив, що участь у Східному партнерстві корисна, якщо наближає Україну до членства в Євросоюзі. Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки в Європі.

Користь України від участі у Східному партнерстві та внесок у безпеку Європи прокоментував президент Володимир Зеленський під час виступу на відеоконференції лідерів Східного партнерства, повідомляє Офіс Президента.

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Про користь Східного партнерства для України

Східне партнерство корисне для України, якщо наближає державу до членства в ЄС, наголосив Зеленський. Однак воно не повинне обмежувати амбіції країн.

Комусь достатньо політичного діалогу, комусь – стратегічного партнерства з ЄС, хтось прагне інтеграції до спільного ринку, а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС,

– заявив Зеленський.

Президент висловив упевненість у можливості спільно подолати сучасні виклики, зокрема наслідки пандемії коронавірусу, за допомогою співпраці країн.

Зеленський також подякував ЄС за макроекономічну допомогу у сумі 1,2 мільярда євро.

Про внесок України у стабільність і безпеку Європи

Зеленський зазначив, що Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки в регіоні: брати участь у місіях, військових та безпекових проєктах ЄС.

Свідченням цього є надання Україні статусу партнера розширених можливостей НАТО.

За словами президента, стабільне безпекове середовище, фундаментом якого є суверенітет і територіальна цілісність держав, – головна передумова для реалізації цілей ініціативи Східного партнерства.

Основні цілі ініціативи:

зміцнення демократії;

впровадження реформ;

верховенство права;

повага до прав і свобод людини.

На мою думку, ЄС ще не використав повною мірою свій потенціал задля безпеки на Європейському континенті,

– додав Зеленський.

Та наголосив, що розуміє, що Східне партнерство не є інструментом для врегулювання конфліктів. Однак не можна дозволити зовнішнім гравцям надалі дестабілізувати ситуацію в регіоні.

За словами президента, виникнення конфліктів на територіях партнерів зовсім не означає, що соціально-економічні та безпекові проблеми не можуть поширитися й на інші європейські країни.

До теми Столтенберг: Україна наблизилася до НАТО, ставши партнером із розширеними можливостями

Що таке Східне партнерство? Політика Європейського Союзу, що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами ЄС і є продовженням східного напрямку наявної Європейської політики сусідства.

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