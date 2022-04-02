Зеленский впервые поговорил с президентом Колумбии и поблагодарил за гумпомощь
2 апреля 2022 , 22:00Читати новину українською
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с колумбийским коллегой Иваном Дуке. Они обсудили сотрудничество не только на время войны.
Колумбия стала помощником Украины по борьбе с российскими оккупантами. Эта страна направила нам гуманитарную помощь и готова и дальше оказывать всестороннюю поддержку.
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Благодарность Колумбии
Владимир Зеленский побеседовал с президентом Колумбии Иваном Дуке. Он поблагодарил за гуманитарную помощь и консолидацию стран Южной Америки в поддержку Украины.
Лидеры стран по завершению войны надеются на начало совместных оборонных и экономических проектов.
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