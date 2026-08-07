Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем телеграм-канале.

Что будет делать президент Украины в Сербии?

Владимир Зеленский отметил, что прибыл в Сербию вместе со своей командой.

Сегодня и завтра запланированы важные переговоры – с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом. Будем говорить о расширении экономических связей между нашими странами, отношениях с Евросоюзом и других вопросах, которые могут принести пользу нашим народам, а также о вопросах безопасности,

– сказал украинский лидер.

Он также подчеркнул, что Украина всегда настроена работать конструктивно, взаимовыгодно и на основе взаимного уважения.

Также появилось видео, на котором Зеленский спускается по трапу с президентского самолета, где его уже ждали представители сербской стороны.

Зеленский прилетел в Сербию 7 августа: смотрите видео

Ранее Вучич заявлял, что они с Зеленским обсудят двустороннее экономическое сотрудничество, сотрудничество в области энергетики и другие возможности для обеих стран.

Напомним, ранее визит Владимира Зеленского в Сербию анонсировала канцелярия Вучича.

Последний раз Владимир Зеленский и Александр Вучич встречались в середине июля во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Киеве. Тогда сербский лидер заявил, что был единственным участником мероприятия, который не подписал совместную декларацию о продолжении политической, военной, финансовой и безопасности поддержки Украины, а также об усилении давления на Россию.

Кроме того, Александар Вучич приезжал в Киев в июле 2026 года. Это была первая поездка сербского лидера в украинскую столицу за более чем 10 лет.