Ненормальная ситуация, – Зеленский впервые прокомментировал конфликт Хомчака – Тарана
24 июня 2021 , 22:20Читати новину українською
Источник:ТСН
Владимир Зеленский в контексте отношения военных к нему заявил, что занимается микроменджментом в войске. Это касается и главы Минобороны Андрея Тарана и командующего ВСУ Руслана Хомчака, у которых возник конфликт.
Президент считает эту ситуацию ненормальной. Он уверяет: если стороны конфликта его не услышат, то разговор будет совсем другим, чем сейчас.
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