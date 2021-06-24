Ненормальная ситуация, – Зеленский впервые прокомментировал конфликт Хомчака – Тарана

24 июня 2021 , 22:20
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Источник:

ТСН

Владимир Зеленский в контексте отношения военных к нему заявил, что занимается микроменджментом в войске. Это касается и главы Минобороны Андрея Тарана и командующего ВСУ Руслана Хомчака, у которых возник конфликт.

Президент считает эту ситуацию ненормальной. Он уверяет: если стороны конфликта его не услышат, то разговор будет совсем другим, чем сейчас.

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Автор: Василь Денисюк