Владимир Зеленский впервые сказал, сколько украинских воинов погибло в войне России против Украины.

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал, что на фронте погибла 31 тысяча украинских защитников. Об этом пишет 24 Канал.

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Сколько украинских военных погибло

Российские пропагандисты заявляют, что в войне погибли сотни тысяч украинских защитников. Президент заявил, что это "абсолютный бред". Он решил прокомментировать этот вопрос, однако добавил, что не уверен, имеет ли право это делать.

Каждый человек – это большие потери для нас... 31 000 украинских военных погибло в этой войне. Ни 300 000, ни 150 000, что там врет Путин за своим лживым кругом, но, тем не менее, каждая потеря – это большие потери для нас,

– сказал глава государства.

Между тем, по словам президента, среди российских военных погибло 180 000 человек. Российская армия в сумме потеряла до 500 000 оккупантов вместе с ранеными.

Украина не будет комментировать раненых и пропавших без вести

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Украинцев (погибло – 24 Канал) 31 000, и для нас это очень больно. Я не скажу сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя,

– добавил он.

Президент также отметил, что есть без вести пропавшие. Однако он не будет комментировать эту цифру.

Не буду играть с этими цифрами... Потому что последний обмен показал, что мы будем неточными с вами. Во время обмена вернули несколько человек, и они были в списке без вести пропавших, а они вернулись живыми. Поэтому я здесь не буду ничего говорить,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что на оккупированных территориях могли быть убиты десятки тысяч гражданских людей. Однако Украина пока не может иметь точных данных об этом, в том числе и о количестве депортированных. Они станут известны после деоккупации территорий.