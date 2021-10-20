Зеленский во время поездки в Черкасскую область пообещал отреставрировать там 3 замка

Владимир Зеленский во время визита на Черкасщину заявил, что в области отреставрируют 3 замка. Они внесены в программу "Большой реставрации".

Об этом президент рассказал во время брифинга в Золотоноше. Глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко уточнил, что речь идет о дворцах Шуваловых, Даховских (Леськовский дворец) и Лопухиных.

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Президент говорил о реставрации в контексте планов на 2022 год.

Над какими еще объектами будут работать

По словам Зеленского, в Черкасской области в 2022 году начнут строительство уникального спортивного комплекса. В частности, нескольких бассейнов и ледовой арены.

Президент также заявил, что уже работает "Шевченко HUB" в Каневе.

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В то же время на Черкасщине через 2 года закончат ремонт основных дорог области. Зеленский отметил достижения в этом направлении.

"За 2 года 500 километров для Черкасщины – это действительно серьезный результат. В 10 – 20 – 30 раз больше, чем в любой год существования независимости", – подчеркнул президент.

Что этому предшествовало