Зеленский вручил Буче награду "город-герой": туда прибыла президент Молдовы

Президент Владимир Зеленский прибыл в Бучу в годовщину ее освобождения – 31 марта. Также туда приехали лидеры Словакии, Хорватии, Словении и Молдавии.

В Бучу приехали глава правительства Словакии Эдуард Гегер, премьер Словении Роберт Голоб, премьер Хорватии Андрей Пленкович и президент Молдовы Майя Санду.

Кстати Это – Буча, – Зеленский назвал самый ужасный день полномасштабной войны

Политики прибыли в церковь Святого Апостола Андрея Первозванного, где в прошлом году нашли массовые захоронения жителей Бучи, убитых российскими оккупационными войсками.



Политики почтили память погибших / Фото Офиса Президента

В Буче мир увидел российское зло

Зеленский подчеркнул, что уже прошел год, как российских оккупантов выгнали из Бучи. На улицах города мир увидел российское зло без маски. Кремль хотел принести это на другие улицы Украины и мира. Однако украинский народ остановил захватчиков.

Президент вручил Буче отличие "город-герой". Он не сомневается, что человечность победит, однако мир должен помнить каждый украинский город, ведущий борьбу с врагом.

Кстати, президент поблагодарил партнеров. Он отметил, что с Голобом обсуждали новый пакет военной помощи от Словении, а также взаимодействие по восстановлению и отстройке освобожденных территорий.

Демократии должны работать вместе

Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что народ ее страны вместе с мировым сообществом вспоминают о терроре, совершенном год назад против мирных жителей в Буче.

Жестокость не будут терпеть нигде. Преступления против человечности должны иметь тяжелые последствия,

– подчеркнула Санду.

Она подчеркнула, что демократии должны работать вместе, чтобы эти страшные преступления были расследованы и наказаны.