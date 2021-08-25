Зеленский вручил орден регионалу, который был против Майдана, – ЧЕСНО
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Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" II степени Анатолия Федорука. Он более 20 лет возглавляет Бучу, а также в свое время поддерживал политику Виктора Януковича и называл майдановцев "террористами".
В общественной организации напомнили, что Федорук является неизменным председателем Бучи с 1998 года – сначала поселковым, потом городским.
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Президент наградил орденом регионала
Зеленский вручил орден "За заслуги" II степени Анатолию Федоруку. В 2014 году он поддержал тогда еще президента Виктора Януковича и выступил против Майдана. Кроме того, политик называл участников Революции Достоинства "террористами".
Украинские правоохранители обвиняют городского голову Бучи в незаконном распределении земли. Суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста, однако политик каким-то образом вернулся в мэрское кресло. Судебные заседания по его делу откладывают.
Политическая карьера Федорука: что известно
- В последний раз Федорук переизбрался на должность в 2020 году. Баллотировался он от партии "Слуга народа".
- В 2015 году на выборы шел как самовыдвиженец. Но впоследствии поддержал партию "Новые лица", избранники которой помогли ему сформировать большинство в городском совете.
- В 2014 году Федорук пытался попасть в Верховную Раду, но проиграл.
- В 2010 году его избрали на должность мэра, тогда он был кандидатом от "Партии регионов".
Источник: Википедия