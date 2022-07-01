Боремся за мирные утра, как в Европе, – Зеленский вспомнил о ракетных обстрелах Одесщины

Зеленский упомянул о ракетном обстреле россиянами Одесчины во время выступления в Раде. Он заявил, что украинцы сейчас борются за мирные утра. Такие, которые сейчас проживают в странах Европы.

Сейчас украинцам приходится оружием в руках защищать свою независимость и безопасность каждого нашего человека. Об этом Зеленский заявил 1 июля, сообщает 24 канал.

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Зеленский вспомнил во время выступления о ракетном ударе россиян по Одесчине

Президент заявил, что в Украине утро должно быть таким спокойным, как в странах Европы. Оно точно не должно начинаться с ракетных обстрелов со стороны России, как это произошло сегодня.

Мы боремся за то, чтобы украинское утро начиналось не так трагически, как сегодня, с российского ракетного удара по Одесчине, с многочисленных жертв. А чтобы украинское утро было таким мирным, как в каждой столице Европы,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что сейчас очень важно решать вопрос членства Украины в ЕС. Над этим нужно интенсивно работать.

"Мы должны готовить государство к началу переговоров о членстве так же интенсивно и ответственно, как готовили решение о кандидатстве", – отметил Зеленский.

Ракетная атака по Одесской области: коротко

В ночь на 1 июля в Одесской области сообщили о взрывах. Выяснилось, россияне нанесли ракетный удар по селу Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

Оккупанты попали в многоэтажку и в две базы отдыха тремя ракетами X-22. В настоящее время известно о 19 погибших и 38 пострадавших.

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