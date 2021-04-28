Президент Владимир Зеленский 28 апреля встретился с настоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием, главой УГКЦ Святославом Шевчуком и лидером УПЦ Онуфрием. Деятели обсудили празднование Пасхи в условиях пандемии коронавируса.

Детали встречи президента и духовенства

Зеленский и церковные лидеры обсудили перемирие на Донбассе, вакцинацию и Пасху. В разговоре также принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Пасха

Глава государства отметил, что накануне Пасхи ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине контролируемая.

Мы как раз сбили третью волну. Сейчас первая неделя, когда идет уменьшение на 1-2 тысячи заболевших ежедневно. Я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы отправить, чтобы не допустить возвращения регионов в красную зону после Пасхи,

– заявил Зеленский.

Он поблагодарил руководителей церквей за помощь во время первой волны пандемии в 2020 году. Тогда духовенство активно информировало верующих о том, что важно беречь себя и своих близких.

Настоятели церквей заверили, что вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии – в центре внимания всех церковных сообществ. Их руководители пытаются сделать все, чтобы богослужения были доступны онлайн, чтобы люди соблюдали дистанцию и надевали защитные маски.

В то же время руководители церквей отметили, что в условиях карантина, когда люди чувствуют усталость, даже агрессию и отчаяние, духовная опека также имеет большое значение.



Церковные лидеры пришли на встречу к Зеленскому / Офис Президента

Вакцинация

Зеленский попросил духовенство рассказывать верующим о важности вакцинации от COVID-19, ведь это – единственный путь к преодолению пандемии.

Для нас также важно, чтобы люди, которые приходят в ваши церкви за помощью, слышали о важности вакцинации,

– отметил глава государства.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций пришли к общей позиции относительно вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин не проводить прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной.

Главы церквей поблагодарили за включение священнослужителей вместе с социальными работниками ко второй волне вакцинации.

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Прекращение огня на Донбассе

На встрече также обсудили поддержку восстановления "тишины" на Донбассе. Зеленский попросил настоятелей Церквей обратиться с посланием к верующим о поддержке возобновления режима прекращения огня. Важно, что эту идею услышали на временно оккупированных территориях.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обнародовал отдельное обращение о "пасхальном перемирии". В нем она призвала отложить оружие.

Зеленский также пригласил настоятелей на празднование 30-летия независимости Украины и выразил надежду на проведение совместной молитвы за Украину.