Зеленский встретился с королем Иордании: о чем говорили

Владимир Зеленский продолжает турне по странам Ближнего Востока. Визит происходит на фоне войны в регионе.

Украинский лидер поблагодарил его величество за встречу и открытость к диалогу. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.

О чем Зеленский говорил с королем Иордании?

Как пояснил глава нашего государства, с королем Иордании Абдаллой II обсудили возможное партнерство в сфере безопасности и общую ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Украина открыта к совместной работе для защиты от дроново-ракетных ударов. По собственному опыту мы знаем, что без единой системы настроить полноценную защиту людей и критической инфраструктуры просто невозможно. У нас есть эта система, потому что уже пятый год полномасштабной войны мы вынуждены бороться против постоянных российских ударов с использованием, в частности, иранских дронов. И очень важно, чтобы те, кому мы предлагаем свою экспертизу, могли и нам помочь усилиться,

– написал Зеленский.

То есть он намекнул на то, что Иордания, возможно, станет одной из тех стран Ближнего Востока, на которые может рассчитывать Украина.

Где расположена Иордания?

От Иордании до Украины по прямой – 1330 километров. Впрочем, это расстояние до временно оккупированного Крыма, даже до южного побережья Крыма. До неоккупированных территорий расстояние будет больше.

Официальное название страны – Иорданское Хашимитское Королевство.

Иордания граничит на севере с Сирией, северо-востоке – с Ираком, на востоке и юго-востоке – с Саудовской Аравией, на западе – с Израилем. На юге имеет выход к Акабскому заливу Красного моря.

Таким образом, хотя Иордания и не является страной Персидского залива, она принадлежит к ближневосточному региону, а значит зависит от событий в Иране.