Зеленский встретился с президентом Грузии Зурабишвили

Владимир Зеленский 23 июня встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Политик прибыла в Киев с официальным визитом 22 июня.

Детали встречи президентов

Зеленский встретил грузинскую коллегу на площади возле Мариинского дворца. Президенты поздоровались, а потом послушали гимны государств.

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Во время исполнения гимна Украины Зурабишвили стояла смирно, а украинский лидер держал правую руку под сердцем.

Кстати, у военного, подошедшего к политикам упали ножны от сабли. Он быстро согнулся и поднял их. Президент Грузии никак не отреагировала на инцидент, а Зеленский – слегка улыбнулся к военному.

Далее Зурабишвили поздоровалась с почетным караулом лозунгом "Слава Украине", а украинский лидер пожелал журналистам доброго утра.

Президент Грузии поздоровалась в Киеве лозунгом "Слава Украине": видео

Президенты также поздоровались с официальной делегацией с обеих сторон. По дороге они разговаривали и улыбались.

Смотрите видео встречи Зеленского и Зурабишвили:

Известно, что главы государств не будут подписывать документов, но обратятся с 2 заявлениями.

Кроме Зеленского, Зурабишвили встретится также со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и премьером Денисом Шмыгалем.

Как встречали президента в аэропорту

Лидер Грузии 22 июня прилетела в Киев. Там ее с караваем встречали женщины в вышиванках и веночках, а также дипломаты.