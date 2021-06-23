Деталі зустрічі президентів

Зеленський зустрів грузинську колегу на площі біля Маріїнського палацу. Президенти привіталися, а тоді послухали гімни держав.

До теми Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прибула в Україну: план візиту

Під час виконання гімну України Зурабішвілі стояла струнко, а український лідер тримав праву руку під серцем.

До речі, у військового, який підійшов до політиків впали піхви від шаблі. Він швидко зігнувся і підійняв їх. Президентка Грузії ніяк не відреагувала на інцидент, а Зеленський – злегка усміхнувся до військового.

Далі Зурабішвілі привіталася з почесною вартою гаслом "Слава Україні", а український лідер побажав журналістам доброго ранку.

Президентка Грузії привіталася у Києві гаслом "Слава Україні": відео

Президенти також привіталися з офіційною делегацією з обох сторін. Дорогою вони розмовляли та усміхалися.

Дивіться відео зустрічі Зеленського та Зурабішвілі:

Відомо, що глави держав не підписуватимуть документів, але звернуться з 2 заявами.

Крім Зеленського, Зурабішвілі зустрінеться також зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим та прем'єром Денисом Шмигалем.

Як зустрічали президентку в аеропорту

Лідерка Грузії 22 червня прилетіла у Київ. Там її з короваєм зустрічали жінки у вишиванках та віночках, а також дипломати.