Говорили о предоставлении мощных систем ПВО: Зеленский встретился с американскими сенаторами

Президент Владимир Зеленский 7 июля встретился с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Обсудили предоставление Украине мощных систем ПВО и признание России государством-спонсором терроризма.

Сенаторы представляют Республиканскую и Демократическую партию США. Зеленский отметил, что двухпартийная поддержка для Украины действительно важна.

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Президент рассказал политикам о ситуации на фронте. Она напрямую зависит и от интенсивности поддержки Украины со стороны партнеров.

Отдельно Зеленский подчеркнул, как важно создать условия, чтобы возобновить учебный процесс в учреждениях образования. Для этого следует отремонтировать школы, университеты.



Встреча Зеленского с сенаторами / Фото ОП

Украина нуждается в мощной ПВО

Зеленский призвал сенаторов поддержать решение о предоставлении Украине современных систем ПВО. Это очень важный вопрос.

Мы должны обеспечить такой уровень безопасности неба, чтобы наши люди не боялись жить в Украине,

– сказал глава государства.



Во время встречи говорили о ПВО / Фото ОП

Признание россии государством-спонсором терроризма

Кроме того, говорили о вопросе усиления санкционного давления на россию. Сенаторы рассказали, что работают над тем, чтобы признать россию государством-спонсором терроризма.

Глава ОП Андрей Ермак отметил, что Грэм и Блюменталь являются соавторами соответствующей резолюции с призывом к госсекретарю США. В июне ее поддержал Комитет Сената по международным отношениям. Сенаторы вручили нам копию резолюции.



Сенаторы вручили копию резолюции / Фото ОП

"Эта тема является для нас одной из важнейших. Это нужно сделать, чтобы сильнее ударить по государству, убивающему мирных людей. россия должна быть признана страной-спонсором терроризма", – подчеркнул Ермак.

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