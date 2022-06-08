Зеленский встретился с бизнесменом Говардом Баффетом: обсудили возобновление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с американским бизнесменом Говардом Баффетом, сыном одного из богатейших людей мира Уоррена Баффета.

В ходе встречи говорили о помощи Украине. Об этом сообщил сам Зеленский, он поблагодарил бизнесмена за солидарность с Украиной.

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Рад встретить Говарда Баффета в Киеве. Мы ценим этот сигнал солидарности с Украиной. Выразил благодарность за гуманитарную помощь,

– отметил президент.

Зеленский пригласил Баффета-младшего присоединиться к проектам по восстановлению ирригационных систем в Одесской области, поддержке вынужденных переселенцев, разминированию и реформе школьного питания.

Кратко об американском миллиардере

Говард Баффет провел большую часть своей жизни как фермер, получая небольшую финансовую поддержку от своего отца.

В настоящее время он руководит многомиллиардным фондом, занимающимся решением вопроса глобального голода.

Восстановление Украины: кто согласился выделить деньги

Украину ожидает немало лет восстановления после войны, которую начала Россия. Безусловно, именно страна-агрессорка должна оплатить это восстановление.

Поскольку сейчас об этом говорить нереально, ведь россияне не то чтобы не согласились выплачивать деньги на восстановление, но и не признают войны как таковой, поэтому рассчитывать на репарации пока не нужно.

В то же время непрямо привлечь Россию к восстановлению страны мы можем. В этом нам пытается помочь Евросоюз, замораживая российские счета.

Кроме того, Евросоюз утвердил пакет поддержки Украине на сумму 9 миллиардов евро, который будет предоставлен в 2022 году.