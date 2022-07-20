Говорили о пути Украины в ЕС: Зеленский встретился с главами МИД Австрии и Чехии

В Киев 20 июля прибыли министры иностранных дел Австрии и Чехии Александр Шалленберг и Ян Липавский. Дипломаты встретились с президентом Владимиром Зеленским.

В первую очередь Зеленский поблагодарил Австрию и Чехию за поддержку кандидатства Украины на вступление в ЕС. Следующий шаг – начало диалога по вступлению в Евросоюз.

Кстати Зеленский час говорил с Дудой о ситуации на поле боя и оборонной поддержке

Это мощная поддержка... Очень хотелось бы, чтобы была новая страница в жизни Украины как полноправного члена ЕС,

– сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина рассчитывает на поддержку в этом вопросе от председательствующей в Совете ЕС Чехии.



Встреча делегаций / Фото Офиса Президента

Как прошла встреча

Также Зеленский отметил помощь Украине во время полномасштабного российского вторжения. В частности, хорошее отношение к вынужденно перемещенным лицам, женщинам и детям.

Кроме того, глава государства поблагодарил Чехию за мощную оборонную поддержку, а Австрию – за гуманитарную помощь. В частности, за автомобили экстренной медицинской помощи и пожарный транспорт.

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