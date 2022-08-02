Зеленский встретился с главой ОБСЕ Збигневом Рау: говорили об оборонной помощи

Президент Владимир Зеленский встретился с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Обсудили сотрудничество и оборонную поддержку.

Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку. Он подчеркнул, что это мощный сосед, помогающий нам в исторический момент.

Кстати В Украину приехал Збигнев Рау – глава ОБСЕ и польский министр иностранных дел

Отдельно президент поблагодарил поляков за помощь украинским переселенцам. Президент отметил законодательные инициативы Польши по этому поводу и напомнил, что Верховная Рада приняла аналогичный закон об особом статусе поляков в Украине.

Таких вещей между нашими народами должно быть как можно больше. Такое единение в это время свидетельствует об общем будущем наших народов и суверенных государств,

– отметил глава государства.

Оборонная поддержка

Кроме того, Зеленский поблагодарил Польшу за оборонную помощь. В частности, за поставку самоходных артиллерийских установок Krab.

Президент попросил дипломата приложить усилия к освобождению из вражеского плена украинцев, входивших в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Шмыгаль также встретился с Рау

Кстати, с Рау также встретился премьер-министр Денис Шмыгаль. Политики также обсудили расширение сотрудничества.

Шмыгаль отметил, что необходимо разработать необходимые правовые механизмы для конфискации замороженных российских активов и передачи их на восстановление Украины. Также премьер предложил организовать в ближайшее время встречу в формате Люблинского треугольника.

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