Зеленский встретился с Гутерришем: говорили о зерне, ЗАЭС и пленных

Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили и экспорт зерна, и депортацию и освобождение из плена украинцев.

Конечно же, президент Украины пообщался с генсеком ООН о ядерном шантаже, который осуществляет россия. Переговоры прошли во Львове.

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Зеленский провел переговоры с Гутерришем

Владимир Зеленский, комментируя переговоры, отметил, что они договорились продолжать координацию по вопросу экспорта зерна.

Также президент Украины заверил, что они обсудили:

возможные направления развития зерновой инициативы: усовершенствование и повышение уровня безопасности реализации, глобальной потребностью является увеличение количества судов, безопасно экспортирующих украинское продовольствие;

усовершенствование и повышение уровня безопасности реализации, глобальной потребностью является увеличение количества судов, безопасно экспортирующих украинское продовольствие; вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев : Зеленский попросил Гутерриша лично содействовать получению представителями ООН постоянного беспрепятственного доступа к депортированным украинцам;

: Зеленский попросил Гутерриша лично содействовать получению представителями ООН постоянного беспрепятственного доступа к депортированным украинцам; освобождение из плена наших военнослужащих и медиков: президент Украины акцентировал внимание на важности соблюдения Женевских конвенций, особенно россией в так называемых "фильтрационных лагерях".

Также Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш уделили внимание ядерному шантажу россии на Запорожской атомной электростанции.

Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от русских войск,

– призвал президент Украины.

Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. В частности, она должна состояться легально через свободную от оккупантов территорию.

На сайте Офиса Президента рассказали, что Владимир Зеленский во время встречи во Львове:

предложил включить в мандат миссии вопросы соблюдения россией договоренностей, достигнутых в контексте вывода наших бойцов из "Азовстали", а также предусмотреть безопасность и права наших военнопленных;

рассказал о готовности Украины принять участие в 77-й сессии Генассамблеи ООН и работе над правовыми механизмами привлечения россии к ответственности, в частности создание Спецтрибунала по преступлению агрессии, совершенного государством-террористом против Украины, а также новый международный механизм компенсации ущерба, нанесенного россией;

пригласил Гутерриша принять участие в онлайн-саммите международной Крымской платформы 23 августа.

Генеральный секретарь заверил, что ООН предоставит необходимую прямую помощь гражданам Украины для преодоления гуманитарных вызовов зимой.

В ООН говорили, что готовы поддержать миссию МЕГАТЕ

Антониу Гутерриш прибыл во Львов еще 17 августа. В четверг, 18 августа, в город приехал Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган. Они должны обсудить возможности завершения войны, которую начала россия против Украины, а также экспорт украинского зерна и продажу пищевых ресурсов на глобальный рынок.

Следует вспомнить, что 16 августа Организация Объединенных Наций заявила, что готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, если с этим согласятся Украина и россия.

Тогда в ООН объясняли, что оккупанты с большой вероятностью не согласятся на это, ведь им есть что скрывать.

Тогда представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заверил, что у них есть логистические и безопасностные возможности для поддержки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из Киева.

В Офисе Президента тогда приветствовали заявление ООН и сказали, что:

вторым шагом должны стать санкции в отношении атомной промышленности;

третьим – ультимативное требование к россии покинуть станцию;

четвертым – изгнание россии из Совета Безопасности ООН.

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