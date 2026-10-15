Зеленский анонсировал новые пакеты для усиления авиации после встречи с Макроном

15 октября Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Киев получит новые пакеты мер по укреплению авиации уже в этом месяце и готовится к запуску системы FREYJA.

Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале.

Каковы результаты встречи?

Владимир Зеленский сообщил, что как раз во время его встречи с Макроном Россия нанесла очередной удар с помощью дронов по энергетической инфраструктуре Луцка. В результате атаки в городе произошли отключения электроэнергии.

По словам президента, в последние дни российские атаки на украинскую энергетику фактически не прекращаются. В то же время Москва проигнорировала предложение американского лидера о прекращении таких атак.

Кроме того, Россия использует проблемы в работе Starlink, чтобы наносить как можно больший ущерб инфраструктуре, обеспечивающей повседневную жизнь украинцев, поэтому Украина и Франция работают над укреплением обороны.

Обсудили с Эмманюэлем различные пути противодействия. В частности, уже в этом месяце появятся новые пакеты мер по укреплению нашей авиации. Также ускоряем работу над европейской антибаллистической системой: нужно, чтобы FREYJA заработала до конца года,

– написал Зеленский.

Отдельно президент отметил, что Украина уже получила все лицензии на производство вооружения, которые ранее пообещала Франция. Теперь, по его словам, важно оперативно реализовать соответствующие договоренности на уровне команд.

Напомним, незадолго до этого Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они рассмотрели все существующие угрозы и определили конкретные меры по укреплению безопасности украинского воздушного пространства.