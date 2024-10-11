Как пишет Vatican News, это уже третья частная аудиенция Зеленского у Папы Римского Франциска. Отмечается, что украинский гарант также получил подарки от Ватикана.

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Зеленский и Папа обменялись подарками

Так, встреча Папы Римского Франциска с президентом Украины Владимиром Зеленским длилась 35 минут, с 9:45 до 10:20.

После приватной беседы в зале Библиотеки и представления украинской делегации Папа подарил Зеленскому бронзовый барельеф с изображением цветка, распускающегося, с надписью "Мир – это хрупкий цветок", а также послание, посвященное искусственному интеллекту.

Президент Украины взамен подарил Понтифику картину маслом "Бучанское преступление. История Марички".

Президент Украины подарил Папе масляную картину маленькой девочки Марички, которая своими тусклыми глазами, шарфом и коричневым пальто олицетворяет всех жителей Бучи, которые должны были быть свидетелями похищения, пытки, грабежи, изнасилования даже несовершеннолетних. Брошюра рядом с работой подробно реконструирует факты,

– пишет издание.

Картина изображает ужасы российских военных преступлений в Буче со стороны воображаемой девочки, на глазах которой российские солдаты пытали и убили ее отца, мать и бабушку. Сообщается, что этот подарок имеет целью еще раз привлечь внимание мира к зверствам против украинцев.

Картина "Бучанское преступление. История Марички" / фото Ansa

Встреча Зеленского и Папы происходила за закрытыми дверями с участием переводчика и касалась тем войны и мира для Украины, которую Понтифик всегда определял как "замученную".

Встреча Зеленского и Папы Римского: смотрите фото