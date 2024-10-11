Як пише Vatican News, це вже третя приватна аудієнція Зеленського у Папи Римського Франциска. Зазначається, що український гарант також отримав подарунки від Ватикану.

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Зеленський та Папа обмінялися подарунками

Так, зустріч Папи Римського Франциска з президентом України Володимиром Зеленським тривала 35 хвилин, з 9:45 до 10:20.

Після приватної бесіди в залі Бібліотеки та представлення української делегації Папа подарував Зеленському бронзовий барельєф із зображенням квітки, що розпускається, з написом "Мир – це тендітна квітка", а також послання, присвячене штучному інтелекту.

Президент України натомість подарував Понтифіку картину олією "Бучанський злочин. Історія Марічки".

Президент України подарував Папі олійну картину маленької дівчинки Марічки, яка своїми тьмяними очима, шарфом і коричневим пальтом уособлює всіх жителів Бучі, які мали бути свідками викрадення, тортури, грабунки, зґвалтування навіть неповнолітніх. Брошура поруч із роботою детально реконструює факти,

– пише видання.

Картина зображає жахи російських воєнних злочинів у Бучі з боку уявної дівчинки, на очах якої російські солдати катували і вбили її батька, матір і бабусю. Повідомляється, що цей подарунок має на меті ще раз привернути увагу світу до звірств проти українців.

Картина "Бучанський злочин. Історія Марічки" / фото Ansa

Зустріч Зеленського і Папи відбувалась за зачиненими дверима за участю перекладача і стосувалась тем війни і миру для України, яку Понтифік завжди визначав як "замучену".

Зустріч Зеленського та Папи Римського: дивіться фото