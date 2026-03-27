Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии: есть важная договоренность

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Обе стороны достигли важной договоренности и подписали документ.

Об этом президент сообщил в своей публикации. Соглашение предусматривает усиление сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией.

О чем договорились Украина и Саудовская Аравия?

Президент Украины сообщил о важной договоренности между министерствами обороны Украины и Саудовской Аравии об оборонном сотрудничестве стран. По его словам, стороны уже подписали соответствующий документ.

Также Владимир Зеленский рассказал, что это соглашение закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и, более того, усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности.

Мы готовы делиться своей экспертизой и системой с Саудовской Аравией и сотрудничать для усиления защиты жизней. Уже пятый год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистикой и дронами, которых сейчас иранский режим наносит по Ближнему Востоку и региону Залива,

– написал он.

По словам президента, Саудовская Аравия также имеет то, в чем заинтересована Украина, поэтому, по его мнению, такое сотрудничество может быть взаимовыгодным. Отдельно лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе залива.

Также Владимир Зеленский и Мухаммад бин Салман Аль Сауд говорили о помощи иранскому режиму с российской стороны, ситуацию на топливных рынках, а также возможное энергетическое сотрудничество между странами в дальнейшем.

Важная встреча в Саудовской Аравии

Что этому предшествовало?