Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии: есть важная договоренность
- Президент Украины Владимир Зеленский и принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман встретились, стороны подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.
- Соглашение предусматривает усиление сотрудничества, в том числе и будущие контракты, технологическое сотрудничество и инвестиции, а также обсуждение энергетического сотрудничества.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Обе стороны достигли важной договоренности и подписали документ.
Об этом президент сообщил в своей публикации. Соглашение предусматривает усиление сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией.
Смотрите также Две страны приближаются к вступлению в войну против Ирана, – WSJ
О чем договорились Украина и Саудовская Аравия?
Президент Украины сообщил о важной договоренности между министерствами обороны Украины и Саудовской Аравии об оборонном сотрудничестве стран. По его словам, стороны уже подписали соответствующий документ.
Также Владимир Зеленский рассказал, что это соглашение закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и, более того, усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности.
Мы готовы делиться своей экспертизой и системой с Саудовской Аравией и сотрудничать для усиления защиты жизней. Уже пятый год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистикой и дронами, которых сейчас иранский режим наносит по Ближнему Востоку и региону Залива,
– написал он.
По словам президента, Саудовская Аравия также имеет то, в чем заинтересована Украина, поэтому, по его мнению, такое сотрудничество может быть взаимовыгодным. Отдельно лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе залива.
Также Владимир Зеленский и Мухаммад бин Салман Аль Сауд говорили о помощи иранскому режиму с российской стороны, ситуацию на топливных рынках, а также возможное энергетическое сотрудничество между странами в дальнейшем.
Важная встреча в Саудовской Аравии / Фото Офиса президента
Что этому предшествовало?
- Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в четверг, 26 марта, прибыл на Ближний Восток в рамках официального визита в Саудовскую Аравию. Он анонсировал ряд запланированных важных встреч в стране.
- Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что визит был направлен на обсуждение оборонного сотрудничества, и что Владимир Зеленский планирует подписать соглашение с Саудовской Аравией о воздушной безопасности.
- Также отмечали, что Владимир Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию провел встречу с украинскими военными экспертами, которые уже более недели находятся в стране и делятся собственным опытом.