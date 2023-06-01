Зеленский прибыл на саммит в Молдову: встретился с союзниками и обсудил вступление Украины в НАТО

1 июня в Молдове начался саммит Европейского политического сообщества. Его посетил и президент Владимир Зеленский и встретился с союзниками Украины.

Прежде всего, глава государства пообщался с президентом Молдовы Маей Санду. Главы государств обсудили двусторонние отношения, инфраструктурные проекты, экономическое развитие и европейское будущее обеих стран.

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Зеленский поднял тему вступления в НАТО и гарантий безопасности

Украинский лидер в рамках участия в саммите Европейского политического сообщества встретился также с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Обсудили конкретные пути реализации украинской формулы мира и консолидацию мировой поддержки мирной инициативы Украины. Также подняли тему гарантий безопасности, которые наша страна стремится получить перед приобретением полноправного членства в НАТО,

– говорится в сообщении президента.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость безусловного снятия экспортных ограничений на украинскую аграрную продукцию.

Зеленский прибыл на саммит в Молдову / Фото ОП

"Если нет гарантий безопасности, есть только гарантии войны. Поэтому каждая европейская страна, граничащая с Россией и не желающая, чтобы Россия ее разорвала, должна быть полноправным членом ЕС и НАТО. И есть лишь две альтернативы этому: либо открытая война, либо ползучая российская оккупация", – сказал президент на саммите.

Глава государства добавил, что этот год – для решений. Он отметил, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится летом, нужно четкое приглашение Украины к членству, а также гарантии безопасности на пути к членству в НАТО.

Что обсудили с министрами Албании и Северной Македонии

Саммит Европейского политического сообщества пройдет 1 – 2 июня в Молдове в замке Мими в 35 километрах от Кишинева. В нем принимают участие 47 президентов и премьер-министров, а также главы европейских структур.

Глава Украины также успел провести совместную встречу с премьер-министрами Албании и Северной Македонии. Зеленский отметил необходимость определения членами Альянса четкого алгоритма движения Украины для вступления в НАТО.

Президент встретился с премьерами Албании и Северной Македонии: видео

Кроме того, президент проинформировал иностранных лидеров об активной работе Украины по пути к членству в ЕС. Он отметил прогресс в реализации семи рекомендаций Еврокомиссии, который должен позволить начать в текущем году переговоры о вступлении в Европейский Союз.

Украинский лидер особо отметил необходимость консолидации международных усилий для привлечения России к ответственности за преступления, совершенные в Украине.

Руководитель ОП Андрей Ермак, также присутствовавший на встрече с министрами, рассказал, что Украина заручилась большой поддержкой лидеров других государств Ермак подчеркнул, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил обучение наших пилотов и предоставление истребителей.

"Передаю привет всем скептикам, которые думали, что союзники ослабнут и не будут сражаться вместе до победы над рф. Мы победим, а коалиция становится крепче", – написал руководитель ОП.