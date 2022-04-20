Оборонная и финансовая поддержка, перспективы членства в ЕС: Зеленский встретился с Мишелем

Президент Владимир Зеленский встретился с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. В частности, говорили об обороне и новых санкциях против России.

Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Киев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Интересно В ЕС назвали два критерия, которые будут иметь самое важное значение при вступлении Украины

О чем говорили политики

Владимир Зеленский рассказал, что с Шарлем Мишелем он говорил об оборонительной и финансовой поддержке Украины во время войны.

Кроме того, отдельно говорили об опроснике на членство в Евросоюзе, который несколько дней назад заполнили в Офисе Президента.

Большой друг Украины – Президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня в Киеве. Обсудили санкции против России, оборонную и финансовую поддержку нашего государства и ответы для анкеты на соответствие критериям ЕС,

– рассказал Зеленский.

Глава государства назвал встречу содержательной и поблагодарил Шарля Мишеля за поддержку Украины.

Интересно – Зеленский передал заполненную анкету кандидата в члены ЕС: смотрите видео