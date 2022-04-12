Зеленский встретился со спецгруппой для расследования военных преступлений России

Президент Владимир Зеленский 11 апреля провел встречу со спецгруппой, созданной для расследования преступлений россиян в Украине. Он рассказал, о чем именно говорили на встрече.

Встреча прошла на Банковой, то есть в Офисе Президента. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства.

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Чтобы справедливость наступила скорее

Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне сознательно убивали или калечили как можно больше людей. Они делали это даже тогда, когда были вынуждены начать отступление.

Прорабатываем юридический путь привлечения оккупантов к ответственности, который будет максимально эффективным и настолько быстрым, насколько возможно,

– сказал президент.

Он считает, что это необходимо сделать, чтобы не дожидаться десятки лет завершения всех международно-правовых процедур. Ведь такие действия властей Украины могут ускорить наступление справедливости.

Ночное обращение Зеленского за 11 апреля: смотрите видео